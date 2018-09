Η Energean (LSE: ENOG) υποδέχθηκε στον Πρίνο της Καβάλας τον κ. Mark Menezes, Υφυπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ (U.S. Department of Energy Under Secretary of Energy), ο οποίος επικεφαλής αμερικανικής αντιπροσωπείας επισκέφθηκε τις μοναδικές εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου.