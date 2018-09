Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ , Βασίλης Μπίλλης, δήλωσε : «Με την αμέριστη στήριξη των ανθρώπων μας, των συνεργατών, των πελατών μας και των ομολογιούχων και παρά τις δυσκολίες της περιόδου που προηγήθηκε όλοι εμείς στη SUNLIGHT προσδοκούμε να ξαναχτίσουμε το εργοστάσιο, ενσωματώνοντας βέλτιστες πρακτικές (best practices), που θα μας βοηθήσουν να επανακτήσουμε την ηγετική μας θέση και να διευρύνουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές της βιομηχανικής μπαταρίας. Κινούμαστε με ταχύτατους ρυθμούς προς αυτή την κατεύθυνση».

