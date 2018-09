Το Διεθνές Πρόγραμμα Get Into, μέσω του οποίου 27 νέοι/ες που ολοκλήρωσαν την 15ήμερη εκπαίδευσή τους προσλήφθηκαν άμεσα από τις συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα εταιρείες, συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία, προσφέροντας ένα ακόμα δωρεάν κύκλο εκπαίδευσης, αυτή τη φορά σε συνεργασία με την εταιρεία AVIN.

