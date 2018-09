To Switch_On Open Day θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αθηναΐς, την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 17:30, προκειμένου η Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ να ενημερώσει αναλυτικά τους συμμετέχοντες για το νέο εργαστήριο καινοτομίας.

More in this category: