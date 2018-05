Σημειώνεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, ζήτησε τις παραιτήσεις του πρώην πρόεδρου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Γιώργου Καρέτσου και του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του Οργανισμού, Θανάση Βλάχου, καθώς χάθηκαν δύο συνεχόμενες προθεσμίες παράτασης, σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων για το πρόγραμμα προώθησης της Φέτας ΠΟΠ "Feta PDO. Let's get real!" στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και σε τρίτες χώρες.

More in this category: