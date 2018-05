«Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο λειτουργεί τα τελευταία χρόνια ως ένας one stop shop φορέας για τις ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να προβάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, τη Γερμανία. Για τον αγροδιατροφικό τομέα συγκεκριμένα, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο ανέλαβε την περασμένη χρονιά την πρωτοβουλία να διοργανώσει το Πρώτο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών, ASIA FRUIT LOGISTICA, στο Χονγκ Κονγκ με τη συμμετοχή 8 δυναμικών ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου. Την πρωτοβουλία αυτή πρόκειται να επαναλάβουμε και για την επόμενη ASIA FRUIT LOGISTICA τον ερχόμενο Σεπτέμβριο».

