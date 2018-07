Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΕΒΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ιδρύθηκε από τον Αλέξανδρο Κίκιζα το 1947 στην Αθήνα και η βασική της δραστηριότητα είναι η παραγωγή σιμιγδαλιού και ζυμαρικών. Αποτελεί την Νο1 παραγωγό ζυμαρικών στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς να ξεπερνά το 33%. Τα προϊόντα της βρίσκονται σε περισσότερες από 35 χώρες με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 20% του ετήσιου τζίρου. Η εταιρεία ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ κατέχει το μεγαλύτερο καθετοποιημένο συγκρότημα μύλου και μακαρονοποιείου στα Βαλκάνια παράγοντας ετησίως 52.000 τόνους ζυμαρικών. Απασχολεί 220 άτομα προσωπικό και έχει αναδειχθεί Best Workplace για τα έτη 2011, 2013, 2016 & 2017. Είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των Heinz, Kraft και Del Monte στην Ελλάδα.

Εκτεταμένο πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας εφαρμόζει η εταιρία ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ με τη συμμετοχή 400 αγροτών. Παράλληλα, όπως αναφέρει ανακοίνωση της εταιρίας, με αφορμή την συμπερίληψή της στη λίστα “CHANGE THE WORLD” του αμερικανικού περιοδικού Fortune με τις εταιρείες που αλλάζουν τον κόσμο, με την ίδρυση της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΙΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ «στηρίζει έμπρακτα την εκπαίδευση των αγροτών σε σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας, με 120 αγρότες να έχουν αποφοιτήσει από αυτή έως σήμερα.

