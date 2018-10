To υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενημερώνει ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προγραμμάτων επενδύσεων σε οινοποιεία μέχρι τις 8 Οκτωβρίου.

