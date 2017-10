Ο Όμιλος INTRALOT ανακοινώνει την υπογραφή Συμφωνίας Αγοράς Μετοχών για την απόκτηση μέσω της θυγατρικής της INTRALOT Global Holdings BV του υπόλοιπου ποσοστού 65% της Bit8 , μιας εταιρείας συστημάτων τυχερών παιχνιδιών με έδρα τη Μάλτα, στην οποία η INTRALOT επένδυσε για πρώτη φορά το 2015. Η Bit8 είναι μια καταξιωμένη εταιρεία συστημάτων τυχερών παιχνιδιών με βραβευμένες και δοκιμασμένες στην αγορά πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών, με αυτόνομες ή ενσωματωμένες λύσεις και με ένα ευρύ φάσμα διεθνών πελατών.

Τα τελευταία δύο χρόνια της στρατηγικής συμμαχίας της INTRALOT με τη Bit8, οι τεχνολογικές ομάδες των δύο εταιριών συνεργάστηκαν στενά για την ανάπτυξη της καινοτόμου πλατφόρμας Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM) της INTRALOT με την επωνυμία PULSE, που διατίθεται σε εκδόσεις Retailer (Πράκτορα) και Player (Παίκτη), και οι οποίες λειτουργούν συνεργατικά για την ενίσχυση της αξίας που παρέχεται στους Αδειοδοτημένους Οργανισμούς Διεξαγωγής Τυχερών Παιχνιδιών και τους Παίκτες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Αντώνιος Κεραστάρης δήλωσε:

"Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bit8 από την INTRALOT στο τέλος μιας διετούς εταιρικής συνεργασίας για την ανάπτυξη προϊόντων που έχει εξασφαλίσει στην INTRALOT, μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων, το PULSE, ένα παγκόσμιας κλάσης σύστημα CRM. Το PULSE έχει γίνει ένας από τους κύριους πυλώνες της στρατηγικής του Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τον εκσυγχρονισμό των Λοταριών και αποτελεί ένα στρατηγικό πλεονέκτημα στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας. Η Bit8 σήμερα γίνεται πλήρες μέλος της οικογένειας INTRALOT, προσφέροντας τα εχέγγυα για μελλοντική ανάπτυξη και εξέλιξη των προϊόντων , μέσω του σημαντικού της ρόλου για την υλοποίηση της στρατηγικής του προϊοντικού μας σχεδιασμού “All About the Player“.

Ο Ιδρυτής της Bit8 Angelo Dalli, ο οποίος παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Bit8 προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικής για περαιτέρω ανάπτυξη δήλωσε: "Είμαι ενθουσιασμένος για την επιτυχία της συνεργασίας μας με την INTRALOT και τη σημερινή εξέλιξη, που υπόσχεται να φέρει έναν νέο κύκλο ανάπτυξης, ενίσχυση του χαρτοφυλακίου, καθώς και διεθνή αναγνώριση για τη Bit8. Όπως κάθε Ιδρυτής που εργάστηκε σκληρά για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης εταιρείας, είμαι περήφανος για την εξέλιξή της και προσβλέπω στη μελλοντική μας συνεργασία για την επίτευξη νέων στόχων ".