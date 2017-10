Μεγάλη επιτυχία για την ομάδα Social Media του ΟΠΑΠ, στα Social Media Awards 2017, καθώς εκτός των 11 βραβείων για συγκεκριμένα projects, αναδείχθηκε ως η κορυφαία In-houseSocial Media Team στην Ελλάδα.

Τα Social Media Awards είναι ο σημαντικότερος εγχώριος θεσμός στο χώρο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και διοργανώνονται κάθε χρόνο από το περιοδικό “Marketing Week” της Boussias Communications, με σκοπό την επιβράβευση των top brands, agencies και campaigns.

Συνολικά οι βραβεύσεις για τον ΟΠΑΠ ανά project:

ΟΠΑΠ In-house Social Media Team:

Best In-house Client Social Media Team – Gold

Μαντινάδες αγάπης από τους Γιώργο Πρίντεζη και Ιωάννη Παπαπέτρου:

1. Best Short-Lived Content – Gold

2. Best Occasion-based Marketing – Gold

3. Best Use of Facebook Advertising – Gold

4. Best use of Facebook Video - Bronze

Εφαρμογή Κάτι Καλύτερο - Αυθεντικός Μαραθώνιος 2016:

1. Social Media Effectiveness - Silver

2. Best Collaboration with Instagram Influencers – Silver

3. Best Mobile Campaign in Social Media – Silver

Πρωταπριλιάτικη φάρσα με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Best Use of Facebook Advertising – Silver

Πάμε Στοίχημα Facebook page:

1. Best in Sports & Entertainment - Silver

2. Best Overall Presence on Facebook – Bronze

Καμπάνια Παραολυμπιακών αγώνων Ρίο 2016:

Best Real-Time Marketing – Bronze