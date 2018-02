Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ του ΟΠΑΠ προσφέρει πλήθος ειδικών στοιχημάτων για το NBA All Star Game και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Στον αγώνα, ανάμεσα στις ομάδες του Στεφ Κάρι και του Λεμπρόν Τζέιμς, οι παίκτες του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ μπορούν να ποντάρουν στο τελικό αποτέλεσμα με προβάδισμα 3,5 πόντων για την ομάδα του Κάρι, το τελικό αποτέλεσμα χωρίς παράταση, τον νικητή του αγώνα, τον νικητή της πρώτης περιόδου, το ημίχρονο/τελικό με παράταση, τους under/over 346,5 πόντους και τη διαφορά πόντων.

Πολλά είναι τα ειδικά στοιχήματα που προσφέρει το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, για το αν θα κάνει νταμπλ νταμπλ, αν θα έχει τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής στην ομάδα του, αν θα κάνει τριπλ νταμπλ, αν θα είναι πολυτιμότερος παίκτης στο All Star Game, καθώς και για τα head to head ριμπάουντς με τον Άντονι Ντέιβις και τον Τζόελ Εμπίντ, τα head to head πόντων με τον Στεφ Κάρι, τον Τζέιμς Χάρντεν και τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Ειδικές στοιχηματικές ενότητες προσφέρονται από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ του ΟΠΑΠ στο NBA All Star Game για τους διαγωνισμούς τρίποντων, επιδεξιοτήτων, καρφωμάτων και τον πολυτιμότερο παίκτη.