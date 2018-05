Όλοι οι «λεγεωνάριοι» - ανεξαρτήτως εμπειρίας, φυσικής κατάστασης και σωματικής ικανότητας - επιστράτευσαν δύναμη, εφευρετικότητα και ομαδικό πνεύμα με ένα κοινό στόχο: Να ζήσουν μία μοναδική εμπειρία! Ο ΟΠΑΠ βρισκόταν δίπλα τους σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς τους φροντίζοντας να επιτύχουν το στόχο τους. Η γυμνάστρια Δήμητρα Χαρίλαου προετοίμαζε τους συμμετέχοντες πριν τον αγώνα μέσω ενός Warm Up Session, ενώ μέσω του «Ηuman Laundry» όλοι μπορούσαν να απολαύσουν ένα πρωτότυπο ντους μετά την προσπάθειά τους.

Για τις ανάγκες του αγώνα, ο Ιππόδρομος Αθηνών είχε μετατραπεί σε στίβο μάχης με 23 εμπόδια συνολικά. Ανάμεσα σε αυτά ξεχώρισε το νέο εμπόδιο-πρόκληση, ΟΠΑΠ Jump, που απαιτούσε αναρρίχηση σε τείχος ύψους 4 μέτρων και άλμα σε ένα μεγάλο airbag δίνοντας μια άλλη διάσταση στο τέλος της διαδρομής! Φυσικά, ο στίβος μάχης περιλάμβανε, και φέτος, το επιβλητικό ΟΠΑΠ COLOSSUS 2.0. καθώς και το «ανανεωμένο» ΟΠΑΠ old pilum.

