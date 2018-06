Το συνδυαστικό ειδικό στοίχημα από το Πάμε Στοίχημα, για τον τέταρτο όμιλο, είναι ο Μέσι να σκοράρει Over 3,5 γκολ και η Ισλανδία να τερματίσει τελευταία και η Κροατία να προκριθεί.

Το συνδυαστικό ειδικό στοίχημα από το Πάμε Στοίχημα είναι η Αυστραλία να έχει Under 1,5 πόντους και η Γαλλία να σκοράρει Over 6,5 γκολ και το Περού να τερματίσει στη δεύτερη θέση.

Το συνδυαστικό ειδικό στοίχημα από το Πάμε Στοίχημα είναι ο Ρονάλντο να σκοράρει Over 2,5 γκολ και ο Ανσαριφάρντ να σκοράρει Over 0,5 γκολ και η ακριβής σειρά πρόκρισης να είναι πρώτη η Ισπανία και δεύτερη η Πορτογαλία.

Το συνδυαστικό ειδικό στοίχημα από το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ , για τον πρώτο όμιλο, είναι ο Σαλάχ να σκοράρει Over 1,5 γκολ και η Σαουδική Αραβία να ηττηθεί σε όλα τα παιχνίδια και η Ρωσία να έχει Over 6,5 βαθμούς.

