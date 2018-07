Ο κ. John Donahue, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT στις ΗΠΑ, δήλωσε: "Η λοταρία του New Hampshire έχει μια καταπληκτική ομάδα με την οποία η INTRALOT έχει το προνόμιο να συνεργάζεται τα τελευταία οκτώ χρόνια εξ ονόματος και για λογαριασμό των πολιτών του New Hampshire. Η INTRALOT εκτιμά την εμπιστοσύνη της και προσβλέπει στη συνέχεια της επιτυχημένης συνεργασίας. "

Ο κ. Charlie McIntyre, Διευθύνων Σύμβουλος της Λοταρίας του New Hampshire, δήλωσε: "Η συνεργασία μας με την INTRALOT για το συμβόλαιο τυχερών παιχνιδιών τα τελευταία οκτώ χρόνια έχει σημειώσει εκπληκτική επιτυχία. Η INTRALOT έχει μεγάλη κατανόηση της αγοράς μας και προσβλέπουμε στη μελλοντική μας συνεργασία.”

Η INTRALOT ξεκίνησε τη συνεργασία με τη Λοταρία του New Hampshire το 2010. Το Keno είναι το πιο πρόσφατο παιχνίδι που έχει προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο της Λοταρίας. Ονομάζεται "KENO 603" και εκτελείται από περιφερειακά συστήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανανέωσης. Τα έσοδα από την προβλεπόμενη αύξηση που θα αποφέρει το Keno θα επιτρέψουν στην Πολιτεία του New Hampshire τη χρηματοδότηση του προγράμματος βρεφονηπιακών σταθμών για τα επόμενα χρόνια.

Η Επιτροπή της Λοταρίας του New Hampshire είναι η πρώτη και παλαιότερη λοταρία της Αμερικής και διατηρεί την ηγετική της θέση στη βιομηχανία των τυχερών παιχνιδιών.

Η INTRALOT ανακοινώνει την πενταετή ανανέωση του συμβολαίου της με την Λοταρία του New Hampshire.

