Το συνδυαστικό στοίχημα για το παιχνίδι Κολομβίας-Αγγλίας είναι να σκοράρει πρώτος ο Χάρι Κέιν και να σκοράρει η Κολομβία και Over 10,5 κόρνερ αγώνα.

Το συνδυαστικό στοίχημα για τον αγώνα Σουηδίας-Ελβετίας είναι να σκοράρει ο Μάρκους Μπεργκ και Over 0,5 πέναλτι και Over 0,5 γκολ από το 81΄ έως το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

More in this category: