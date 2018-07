Την ανανέωση της Πιστοποίησης της “WLA Certification of Alignment” με το Κανονιστικό Πλαίσιο του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, μέχρι το 2021 ανακοίνωσε η Intralot. Η αναλυτική αξιολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, καθώς και των πρακτικών Υπεύθυνου παιχνιδιού που εφαρμόζει, πραγματοποιήθηκαν από τον εγκεκριμένο αξιολογητή της WLA, την TÜV NORD. Η TÜV Nord είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς πιστοποίησης παγκοσμίως, που πραγματοποιούν επιθεωρήσεις και εξετάζουν επιχειρήσεις.

More in this category: