· Να σκοράρει ο Νεϊμάρ και να σκοράρει η Βραζιλία και στα 2 ημίχρονα και η Βραζιλία Over 5,5 κόρνερ.

· Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες και Over 1,5 γκολ στο 2 ο ημίχρονο και Over 11,5 κόρνερ αγώνα.

· Το Βέλγιο Over 0,5 γκολ στο 2 ο ημίχρονο και να σκοράρει ο Λουκάκου και το Βέλγιο Over 2,5 κίτρινες κάρτες.

· Να σκοράρει ο Εμπαπέ και η Γαλλία Over 4,5 κόρνερ και η Γαλλία Over 1,5 κίτρινες κάρτες.

· Να καταλογιστεί πέναλτι με τη χρήση VAR και 2-3 γκολ στον αγώνα και Over 0,5 κόκκινες κάρτες αγώνα.

· Να σκοράρει ο Σουάρες και η Ουρουγουάη Over 4,5 κόρνερ και η Ουρουγουάη Over 1,5 κίτρινες κάρτες.

