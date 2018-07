Στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ανάμεσα στη Ρωσία και την Κροατία, κέρδισαν και οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα, που πόνταραν στο συνδυαστικό στοίχημα, με την ισοπαλία στην κανονική διάρκεια του αγώνα και τα Over 7,5 κόρνερ του αγώνα και τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων στο 2ο ημίχρονο.

More in this category: