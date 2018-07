· Να καταλογιστεί πέναλτι με χρήση του VAR και Over 10,5 κόρνερ αγώνα και Over 0,5 γκολ από το 81’ έως το τέλος της κανονικής διάρκειας.

· 3-4 γκολ στον αγώνα και Over 3,5 κίτρινες κάρτες και 5 λεπτά καθυστερήσεων 2 ου ημιχρόνου.

· Να σκοράρει ο Αζάρ και να δεχθεί κίτρινη κάρτα ο Φελαϊνί και το Βέλγιο Over 2,5 κόρνερ στο 1 ο ημίχρονο.

· Να σκοράρει ο Εμπαπέ και η Γαλλία Over 4,5 κόρνερ και η Γαλλία Over 1,5 κίτρινες κάρτες.

· Να σκοράρει ο Λουκάκου και το Βέλγιο Over 4,5 κόρνερ και το Βέλγιο Over 1,5 κίτρινες κάρτες.

· Να σκοράρει ο Γκριεζμάν και να δεχθεί κίτρινη κάρτα ο Ματουιντί και η Γαλλία Over 2,5 κόρνερ στο 1 ο ημίχρονο.

