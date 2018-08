Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στους ομίλους του Champions League θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Απόψε, στις 22:00, στη Λισαβόνα, αντιμετωπίζει τη Μπενφίκα, στην πρώτη αναμέτρησή τους, για τα play off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

