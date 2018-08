· Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες και ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ 2ο και Over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.

· Ο Ολυμπιακός Over 5,5 κόρνερ στον αγώνα και λεπτό τελευταίου γκολ 81-90 και ο Ολυμπιακός να σκοράρει πρώτος και να κερδίσει.

· Ο Χριστοδουλόπουλος να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή και ο Ολυμπιακός να κερδίσει 3-1 και στο 1ο ημίχρονο Over 3,5 κόρνερ.

Η Μπέρνλι έφερε 4 ισοπαλίες, στην κανονική διάρκεια των αγώνων της, στα προκριματικά του Europa League και πήρε 2 προκρίσεις στην παράταση. Στη δεύτερη φάση, ήρθε ισόπαλη 1-1, στα 2 παιχνίδια με την Αμπερντίν και στη ρεβάνς στο γήπεδό της κέρδισε 3-1 στην παράταση. Στην τρίτη φάση, έμεινε στο 0-0, στα 2 ματς με τη Μπασακσεχίρ, αλλά και πάλι στην παράταση, στο γήπεδό της, κέρδισε 1-0 και προκρίθηκε στα play off.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται αύριο, στις 21:00, στο «Γ. Καραϊσκάκης», τη Μπέρνλι στον πρώτο αγώνα, για τα play off του Europa League. Στόχος του είναι η νίκη, που θα ανοίξει τον δρόμο για τους ομίλους. Στην προηγούμενη φάση, απέκλεισε εύκολα, με 2 νίκες, τη Λουκέρνη (4-0 εντός έδρας και 3-1 εκτός).

Πλήθος ειδικών στοιχημάτων προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για τον αυριανό αγώνα των play off του Europa League, Ολυμπιακός-Μπέρνλι.

