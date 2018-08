Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν και στα συνολικά γκολ, που θα σημειωθούν στη Super League, με 7 επιλογές, τα 0-450 γκολ, τα 451-500, τα 501-515, τα 516-530, τα 531-550, τα 551-570 και τα 571+ γκολ. Στο περσινό πρωτάθλημα σημειώθηκαν 530 γκολ. Ειδικά στοιχήματα προσφέρονται και για πολλούς παίκτες της Super League, με Under και Over , για τα συνολικά γκολ, που θα πετύχουν.

More in this category: