Το μεγάλο ντέρμπι της Premier League θα ξεκινήσει στις 22:00. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει να επιστρέψει στις νίκες, μετά την εκτός έδρας ήττα 3-2 από τη Μπράιτον. Στην πρώτη αγωνιστική, στο Old Trafford, επικράτησε 2-1 της Λέστερ.

Τέσσερις σερί νίκες, χωρίς να δεχτεί γκολ, μετράει, στο Old Trafford, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Τότεναμ. Θα συνεχίσει την παράδοση και απόψε ή θα την «σπάσει» η Τότεναμ;

