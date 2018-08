Την Πέμπτη, στις 21:45, στο Turf Moor, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μπέρνλι, για τα play off του Europa League. Στον πρώτο αγώνα, στο «Γ. Καραϊσκάκης», κέρδισε 3-1 κι έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση. Θέλει να μείνει αήττητος και στην Αγγλία, ενώ παίρνει το εισιτήριο, για τους ομίλους του Europa League, ακόμη κι αν χάσει με 1 γκολ διαφορά.

Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός δίνουν κρίσιμα παιχνίδια, για την πρόκρισή τους στους ομίλους των Κυπέλλων Ευρώπης. Αύριο, στις 22:00, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τη Μπενφίκα, στον αγώνα ρεβάνς των play off του Champions League. Η ισοπαλία 1-1, που πήρε στη Λισαβόνα, άνοιξε τον δρόμο για τους «χρυσοφόρους» ομίλους. Για να «σφραγίσει» το εισιτήριο, πρέπει στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, να κερδίσει ή να φέρει ισοπαλία χωρίς τέρματα.

