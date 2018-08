Το μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μπενφίκα, για τα play off του Champions League, θα ξεκινήσει, στις 22:00, στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας. Το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ προσφέρει πολλά ειδικά στοιχήματα, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΟΚ-Μπενφίκα.

