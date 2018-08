Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα, στον αγώνα Μπέρνλι-Ολυμπιακός και στα υπόλοιπα παιχνίδια των play off του Europa League, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν cash-out, να κλείνουν δηλαδή τα στοιχήµατα, πριν από τη διευθέτηση των επιλογών τους, τόσο για παιχνίδια, που έχουν παίξει πριν την έναρξη τους (pre-game), όσο και σε live αγώνες.

Προβάδισμα για την πρόκριση, στους ομίλους του Europa League, απέκτησε ο Ολυμπιακός, μετά τη νίκη του, με 3-1, επί της Μπέρνλι, στο πρώτο παιχνίδι των play off, στο «Γ. Καραϊσκάκης». Σήμερα, στις 21:45, δίνει τον αγώνα ρεβάνς, στο Turf Moor, με στόχο να «σφραγίσει» το εισιτήριο για τους ομίλους.

Πολλά ειδικά στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα για τον σημερινό αγώνα, των play off του Europa League, Μπέρνλι-Ολυμπιακός.

