Το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ προσφέρει συνδυαστικό στοίχημα, για το ντέρμπι Μίλαν-Ρόμα, με την ισοπαλία στο 1ο ημίχρονο και τις 2 ομάδες να σκοράρουν στο 2ο ημίχρονο και τα Over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.

More in this category: