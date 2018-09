Η Εθνική μας Ομάδα αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία. Κληρώθηκε στον δεύτερο όμιλο, με αντιπάλους την Εσθονία, την Ουγγαρία και τη Φινλανδία. Στόχος της είναι η πρώτη θέση για να ανέβει στη League 2 και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή στα play off, που θα γίνουν τον Μάρτιο του 2020, ώστε να έχει δεύτερη ευκαιρία για τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να πάρει το εισιτήριο από τα προκριματικά.

More in this category: