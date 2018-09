Το INTRALOT Canvas Retailer, η νέα, προηγμένη λύση λογισμικού τερματικού σε διαδικτυακό περιβάλλον, με χαμηλό κόστος επένδυσης για τον πάροχο, επιτρέπει στους Οργανισμούς των Τυχερών Παιχνιδιών να δημιουργήσουν μία προσωποποιημένη εμπειρία για τον παίκτη, καθώς και να λανσάρουν και να τροποποιήσουν παιχνίδια και περιεχόμενο γρήγορα και αποτελεσματικά σε διαφορετικά κανάλια και σε προκαθορισμένες συσκευές. Το Player Pulse της INTRALOT είναι το σύστημα διαχείρισης παικτών και πελατειακών/παικτικών δεδομένων, μέσα από το οποίο δημιουργούνται αξιόπιστες σχέσεις με τους παίκτες. Τα οφέλη της πλατφόρμας ενισχύονται από ένα αναβαθμισμένο Σύστημα Διαχείρισης Συσκευών (Device Management System), το οποίο επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση καθώς και λειτουργίες IoT (Internet of Things).

More in this category: