Ο Όμιλος ΟΠΑΠ ανακοινώνει επίσης σήμερα μια νέα στρατηγική επένδυση. Συγκεκριμένα, η θυγατρική του ομίλου ΟΠΑΠ Investment Ltd κατέληξε σε προσυμφωνία για την απόκτηση μεριδίου 36,75% στην TCB Holdings Ltd, μητρική εταιρεία του Stoiximan Group, κατόπιν ρυθμιστικών εγκρίσεων της αγοράς τυχερών παιγνίων. Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ έχει προσυμφωνήσει να αποκτήσει επίσης τον έλεγχο, από κοινού με την TCB Holdings, των δραστηριοτήτων του Stoiximan Group στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η επένδυση αυτή τελεί υπό την πλήρωση διάφορων προηγούμενων όρων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού και ρύθμισης της αγοράς τυχερών παιγνίων, και της διεξαγωγής έρευνας δέουσας επιμέλειας (due diligence).

