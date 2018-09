Οπως αναφέρει η εταιρία, η OPAP Investment Ltd έχει προσυμφωνήσει να αποκτήσει μερίδιο 36,75% στη μητρική εταιρεία του Ομίλου Stoiximan, TCB Holdings Ltd («TCB»), έναντι τιμήματος 50 εκατ. ευρώ , κατόπιν ρυθμιστικών εγκρίσεων της αγοράς τυχερών παιγνίων. Η TCB παρέχει, μέσω των κατά 100% θυγατρικών της, υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα και την Κύπρο, υπό το εμπορικό σήμα Stoiximan, και στη Ρουμανία και τη Γερμανία, υπό το εμπορικό σήμα Betano. Το 2017, ο Όμιλος Stoiximan κατέγραψε έσοδα 136 εκατ. ευρώ και κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) περίπου 16 εκατ. ευρώ.

Η ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι η κατά 100% θυγατρική της OPAP Investment Ltd υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία για την απόκτηση μετοχών του Ομίλου Stoiximan.

More in this category: