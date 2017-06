INTERAMERICAN: Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες για την πράσινη οικονομία

Τη σταθερή προσήλωσή της στις αρχές της αειφόρου ασφάλισης υπογραμμίζει η INTERAMERICAN, με την προσυπογραφή και φέτος της παγκόσμιας διακήρυξης των θεσμικών επενδυτών για την αντιμετώπιση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής (Letter from Global Investors to Governments of the G7 and G20 Nations), κατά τον περασμένο Μάιο.