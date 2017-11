Στο πλαίσιο οργανωτικών μεταβολών για την ενίσχυση των ιδιόκτητων υποδομών της στις υπηρεσίες Υγείας, η INTERAMERICAN ανακοίνωσε την ανάθεση των καθηκόντων γενικού διευθυντή της Aθηναϊκής Mediclinic στον Αντώνη Γερονικολάου. Το νέο στέλεχος, με την τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει στον τομέα διοίκησης της Υγείας, προσδοκάται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των υπηρεσιών της κλινικής.

Ο κ. Γερονικολάου έχει διαδρομή 25 ετών σε επιτελικές θέσεις επιχειρηματικών οργανισμών Υγείας, μεταξύ των οποίων οι όμιλοι Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και Βιοϊατρικής-Βιοκλινικής, καθώς και προηγούμενη εργασιακή δραστηριότητα σε ΗΠΑ, Αγγλία. Ο νέος γενικός διευθυντής της Αθηναϊκής Mediclinic στη χώρα μας είχε συμμετάσχει, ως εμπειρογνώμων σε ζητήματα οργάνωσης Μονάδων Υγείας, στον σχεδιασμό του προγράμματος μεταρρύθμισης, για το οποίο συνεργάστηκαν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), η Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι ο επικεφαλής της κλινικής του ομίλου INTERAMERICAN έχει σπουδάσει αρχιτεκτονική (ΗΠΑ, Santa Monica College και Southern California Institute of Architecture), κατέχει master of science στο marketing (University of Leicester) και έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων.