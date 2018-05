Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 29 Απριλίου ο δεύτερος διεθνής φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου No Finish Line, ο οποίος πραγματοποιήθηκε γύρω από το κανάλι του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και είχε συνολική διάρκεια 90 ωρών.

