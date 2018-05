Η εποπτική αρχή της Δανίας Finanstilsynet (Danish Financial Supervisory Authority), σε νεότερη ανακοίνωσή της σχετικά με την ασφαλιστική επιχείρηση ALPHA INSURANCE A/S, με έδρα στη Δανία, επισημαίνει ότι, οι ασφαλισμένοι της θα πρέπει να αναζητήσουν την κάλυψή τους σε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση πριν από τις 5 Ιουνίου 2018.

