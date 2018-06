Παράλληλα η Εθνική Ασφαλιστική, έχοντας αναλάβει για δεύτερη συνεχή χρονιά το ρόλο του Μεγάλου Χορηγού στο Ευ Αγωνίζεσθαι, στήριξε μέσα από το 2ο No Finish Line παιδιά που το έχουν ανάγκη προσφέροντας στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί». Η Εθνική Ασφαλιστική κατέκτησε την πρώτη θέση με το ανθρώπινο δυναμικό της να καταγράφει συνολικά 4.353 χιλιόμετρα.

