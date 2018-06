Οι νικήτριες ομάδες θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους αντίστοιχους Πανευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς, “Company of the Year Competition 2018”, που θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι στις 16 – 18 Ιουλίου και “Enterprise Challenge 2018”, που θα πραγματοποιηθεί στη Ρίγα της Λετονίας στις 25 – 27 Ιουνίου 2018.

Είχε προηγηθεί, την Παρασκευή 25 Μαΐου , η διεξαγωγή του διαγωνισμού Φοιτητικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «JA Start UP 2018» . Το πρώτο βραβείο κέρδισε η ομάδα “CargOps”, που αποτελείται από φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημιου Αθηνών , για τη δημιουργία ενός «έξυπνου κοντέινερ» που μπορεί να ειδοποιεί για τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας των μεταφερόμενων προϊόντων, αλλά και για τυχόν παραβιάσεις ή παρεκκλίσεις από το προκαθορισμένο δρομολόγιο.

Η βράβευση έγινε την Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018 , στο πλαίσιο του 12 ου Πανελλαδικού Τελικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη της «Καλύτερης Μαθητικής Εικονικής Επιχείρησης 2018» , που διοργανώθηκε από το ΣΕΝ/JA με την υποστήριξη της MetLife και με την παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του υφυπουργού Παιδείας, κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη και του Αμερικανού Πρέσβη στην Ελλάδα, κ. Τζέφρευ Πάιατ . To βραβείο εκ μέρους της MetLife παρέλαβε ο κ. Σταύρος Μιχαηλίδης, επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ της εταιρίας.

