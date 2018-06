Στο τέλος της εκδήλωσης, που παρουσίασε η δημοσιογράφος Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, το ραντεβού ανανεώθηκε για τον Απρίλιο του 2019 και το 3ο No Finish Line.

Σε κλίμα συγκίνησης και μεγάλης χαράς, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 4 Ιουνίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου η εκδήλωση παράδοσης στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί» του ποσού των 47.647,5 ευρώ που συγκεντρώθηκε από τα 95.295 χιλιόμετρα που κάλυψαν περισσότεροι από 10.000 συμμετέχοντες στο 2ο No Finish Line.

