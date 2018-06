Όπως παρατήρησε ο ομιλητής, η ασφάλιση αυτοκινήτου οδεύει από τα παραδοσιακά προγράμματα ασφάλισης στη νέα γενιά προϊόντων τηλεματικής, όπως τα προγράμματα «Pay-as-you-drive» και «Pay-how-you-drive». Η Anytime έχει, ήδη, ξεκινήσει αυτή τη μετάβαση με την επιτυχημένη εφαρμογή της τηλεματικής στα καινοτόμα προϊόντα «Buy the Mile» πρώτης και δεύτερης γενιάς (ασφάλιση με το χιλιόμετρο), που απευθύνονται σε οδηγούς που κάνουν περιορισμένη χρήση του οχήματός τους. Μέσω των προγραμμάτων αυτών, οι ασφαλιζόμενοι μπορούν ουσιαστικά να πληρώσουν λιγότερα και πιο δίκαια ασφάλιστρα. Η direct ασφάλιση της INTERAMERICAN ετοιμάζεται για ένα νέο προϊοντικό άλμα με το πρόγραμμα Smart Drive. Η μεγάλη πρόκληση συνδέεται με τη χρήση ενός app για την καταγραφή και βαθμολόγηση της οδηγικής συμπεριφοράς του χρήστη, βάσει της οποίας θα γίνεται και η τιμολόγηση του ασφαλιστικού προγράμματος. Η ταχύτητα, η επιτάχυνση, το φρενάρισμα, η χρήση κινητού κατά την οδήγηση και οι ώρες κυκλοφορίας, είναι οι παράμετροι που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά των οδηγών. Οι χρήστες θα μπορούν να παρακολουθούν αυτές τις παραμέτρους αναλυτικά από το κινητό τους.

Η Anytime της INTERAMERICAN, η πρώτη direct ασφάλιση στην Ελλάδα, παρουσίασε το όραμά της για την προσφορά μεγαλύτερης ασφάλειας, πέρα από την ασφάλιση, με στόχο να κάνει τη θετική διαφορά στη ζωή των ανθρώπων. Το μέλλον που έρχεται, με τις ανατρεπτικές παραμέτρους που εισάγει η ψηφιακή τεχνολογία -τεχνητή νοημοσύνη, block chain economy, τηλεματική, αυτοκινούμενα οχήματα, sharing economy- επιφυλάσσει συναρπαστικές αλλαγές και στην ασφάλιση αυτοκινήτου. Αυτή ήταν η βασική επισήμανση του Αντώνη Τσακνάκη, Head of Business Development της Anytime, που υπογράμμισε πως στο μέλλον για την τιμολόγηση της ασφάλισης δεν θα χρησιμοποιούνται στατιστικά στοιχεία αλλά real-time data.

More in this category: