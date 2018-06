Αντιμέτωποι με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ευέλικτο (agile) νέο ανταγωνισμό, τα στελέχη των ασφαλιστικών εταιρειών επιδιώκουν δυναμικά τον μετασχηματισμό και την ανάπτυξη της επιχείρησής τους μέσω εξαγορών και συμμαχιών, σύμφωνα με την έρευνα της KPMG Accelerated evolution – M&A, transformation and innovation in the insurance industry.