Η Εθνική Ασφαλιστική, το «διαμάντι» της ασφαλιστικής αγοράς, έλαμψε στο πλαίσιο της εκδήλωσης επιχειρηματικής αριστείας «Diamonds of the Greek Economy 2018», ξεχωρίζοντας στην κατηγορία «Τhe Most Admired Enterprises in Greece».