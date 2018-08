Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. συμπεριλαμβάνεται στους κοινωνικά υπεύθυνους Οργανισμούς και Εργοδότες της ειδικής έκδοσης “Leading Employers in Greece” που δημοσίευσε πρόσφατα η Icap Group.

More in this category: