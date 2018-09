Έχοντας σαν προτεραιότητα τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ειδικότερα των παιδιών, η Εθνική Ασφαλιστική προωθεί συστηματικά το έργο φορέων με αναγνωρισμένη κοινωνική δράση, ενώ παράλληλα ενισχύει οργανισμούς που στόχο έχουν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν την υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε τη διοργάνωση του φιλανθρωπικού αγώνα No Finish Line 2018, επιχορήγησε ασφάλιστρα των Παιδικών Χωριών SOS, της Εταιρίας Προστασίας Σπαστικών, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων κ.α., και ενίσχυσε οικονομικά πρόγραμμα του Ινστιτούτου Καρδιολογίας και του Οργανισμού Coeurs Pour Tous Hellas.

