Οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν προχωρήσει με τις προετοιμασίες τους σχετικά με την εφαρμογή των ΔΠΧΑ 17 (IFRS 17) και ΔΠΧΑ 9 (IFRS 9), αλλά οι πιο μικρές ασφαλιστικές έχουν μείνει αρκετά πίσω στην προετοιμασία, σύμφωνα με τη νέα έκθεση, In it to win it, της KPMG International.