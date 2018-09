Σήμερα η κατάσταση έχει βρει ένα δρόμο ομαλοποίησης με τους ασφαλισμένους της Commercial Value να λαμβάνουν ένα σημαντικό μέρος των οφειλόμενων προς αυτούς, κάτι που αποδεικνύει ότι κακώς έκλεισε η εταιρεία αυτή, ενώ οι ασφαλισμένοι της Ασπίδας λαμβάνουν ένα χαμηλό ποσοστό λόγω της μικρής περιουσίας της εταιρείας.

Σήμερα ολοκληρώνονται 9 χρόνια από την ημερομηνία ανάκλησης της ασφαλιστικής εταιρείας Ασπίς Πρόνοια- ενώ λίγους μήνες μετά ολοκληρώθηκε η κατάρρευση του οικοδομήματος του Ομίλου Ασπίς με την ανάκληση της Commercial Value.

