Ελληνο-ολλανδικός Σύνδεσμος Εμπορίου-Βιομηχανίας: Στοχεύουμε στην ενεργή συμμετοχή στην οικονομική ανάπτυξη

Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου Εμπορίου και Βιομηχανίας, την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 έγινε η αφορμή για να συναντηθούν στο χώρο του Orange Grove, εκπρόσωποι του μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων, φορείς καθώς και startups και να αποτυπώσουν τη συνεισφορά του Συνδέσμου στην ελληνική οικονομία.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Κώτσαλος δήλωσε σχετικά: «Στόχος μας είναι η εξέλιξη του Ελληνο-Ολλανδικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Συνδέσμου (The Hellenic-Dutch Association of Commerce and Industry – He.D.A) ως ενός ισχυρού θεσμικού παράγοντα για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Σκοπός μας είναι να συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε και να ενισχύουμε το έργο του Συνδέσμου έτσι ώστε να συμμετέχει ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.

Σήμερα οι 140 επιχειρήσεις-μέλη, με κύκλο εργασιών 7 δις ευρώ και εξαγωγές των 200 εκατ. ευρώ ετησίως, αντιπροσωπεύουν πάνω από 3,5% του ΑΕΠ της χώρας μας. Η συνεισφορά και η δυναμική που διέπει την ελληνο-ολλανδική επιχειρηματική κοινότητα, την καθιστά υποδειγματική για την προώθηση αμοιβαίων επωφελών σχέσεων και υποστηρικτή της καινοτομίας, της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας, αλλά και της αειφόρου ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας».

Στην συνέχεια ο Ολλανδός Πρέσβης, Caspar Veldkamp, αφού αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της Ολλανδικής κυβέρνησης είπε χαρακτηριστικά:

«Συνεχίζουμε την άψογη συνεργασία μας με τον ελληνο-ολλανδικό σύνδεσμο ψάχνοντας από κοινού για νέες ευκαιρίες».

Ενώ τέλος αναφέρθηκε στον ρόλο του Orange Grove, όπου φιλοξενήθηκε η εκδήλωση λέγοντας: «Ο επιχειρηματίας χρειάζεται δυο πράγματα: όραμα και σκληρή δουλειά. Όραμα για τον εντοπισμό νέων ευκαιριών, την δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και σκληρή δουλειά για την επίτευξη προσωπικών στόχων και την επίτευξη κοινών στόχων για έναν τομέα ή για μια ολόκληρη χώρα».

Το Δ.Σ. του HeDA, με πρόεδρο τον Γιώργο Κώτσαλο, (DOGUS HELLAS/μέλος του ΔΣ Interamerican ) , απαρτίζεται από τους κ. Ζωούλλη Μηνά, αντιπρόεδρο (AΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ), Παναγιώτη Μπαρά, Γεν. Γραμματέα (PHILIPS), Κωνσταντίνο Μαγγιώρο, ταμία (FRIESLANDCAMPINA) και μέλη τους Ηρώ Αθανασίου (ELAIS/UNILEVER), Μαριάννα Πολιτοπούλου (NN HELLAS), Γιώργο Θωμαΐδη (CORAL), Λεωνίδα Βρεττάκο (ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ), Γιώργο Αρκάδη (ABN AMRO BANK), Κανάρη Παπαναστασόπουλο (CARGLASS) και Ιωακείμ Προβατά (VIVECHROM).

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κος Κωστής Χατζηδάκης, εκπρόσωποι της Πρεσβείας της Ολλανδίας, στελέχη των εταιρειών μελών του Συνδέσμου, καθώς και μέντορες και οι νεοφυείς επιχειρήσεις του Incubator Orange Grove.