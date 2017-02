To ηλεκτρονικό εμπόριο δίνει ώθηση τουλάχιστον 10%-15% στις πωλήσεις

Μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τάσεις για τον κλάδο λιανικής αποτελεί το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Σύμφωνα με έκθεση της DHL Express, το διασυνοριακό εμπόριο λιανικής προσφέρει, κατά μέσο όρο, ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι στην πλειονότητα των άλλων αγορών λιανικής. Για παράδειγμα, ο όγκος των διασυνοριακών συναλλαγών λιανικής αναμένεται ότι θα αυξηθεί, σε ετήσια βάση, κατά 25% μεταξύ των ετών 2015-2020 (από $300 δις τα $900 δις). Πρόκειται για ρυθμό ανάπτυξης διπλάσιο σε σχέση με αυτόν του εσωτερικού ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στο μεταξύ, όπως προκύπτει από την ίδια έκθεση (The 21st Century Spice Trade: A Guide to the Cross-Border E-Commerce Opportunity), εταιρείες λιανικής πώλησης, που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, δίνουν ώθηση στις πωλήσεις τους κατά μέσο όρο 10%-15%, με την επέκταση απλώς των προσφορών τους σε πελάτες στο εξωτερικό. Επιπλέον ώθηση προέρχεται από την προσθήκη υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παραδείγματος χάρη, οι έμποροι λιανικής και οι κατασκευαστές που συμπεριέλαβαν επιλογή ταχύτερης αποστολής στα διαδικτυακά τους καταστήματα, αναπτύχθηκαν 1,6 φορές ταχύτερα από το μέσο όσο, σε σχέση με άλλους επιχειρηματίες.

Όπως τονίζει η έκθεση, οι κατασκευαστές αξιοποιούν ολοένα και πιο αποτελεσματικά το ηλεκτρονικό εμπόριο, για να μετακινηθούν σε αμεσότερα μοντέλα λιανικής, προσπερνώντας τους μεσάζοντες και προσφέροντας τα προϊόντα τους από το Διαδίκτυο. Μάλιστα, με αυτόν τον τρόπο αναμένουν να αναπτυχθούν κατά 30% ταχύτερα στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, απ’ ό,τι οι άλλες ομάδες εμπόρων λιανικής.

Οι καταναλωτές σε πολλές χώρες, από την πλευρά τους, γίνονται όλο και πιο επιλεκτικοί, τοποθετώντας δίπλα στην ελκυστική τιμή, τους παράγοντες της εμπιστοσύνης και της διαθεσιμότητας του προϊόντος, ως κίνητρα για τις αγοραστικές τους επιλογές από διαδικτυακούς εμπόρους λιανικής, που έχουν έδρα στο εξωτερικό.

Πρόκληση τα logistics

Οι κυριότερες προκλήσεις που υπογραμμίζονται από τους καταναλωτές, όσον αφορά στις διασυνοριακές αγορές, σχετίζονται με τα logistics, την εμπιστοσύνη, το κόστος και την εμπειρία των πελατών. Ταυτόχρονα, οι έμποροι, που δραστηριοποιούνται μέσω του Διαδικτύου, μπορούν πλέον να ανιχνεύσουν, να αντιμετωπίσουν και να εξυπηρετήσουν καλύτερα τη ζήτηση από το εξωτερικό.

Η έκθεση σημειώνει, ότι η τάση προς το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει δημιουργήσει την εμφάνιση διάφορων παραγόντων διευκόλυνσης των σχετικών διαδικασιών και έτοιμων λύσεων. Για παράδειγμα, πάροχοι πληρωμών και εφαρμογές, που προσαρμόζουν το check-out ενός διαδικτυακού καταστήματος σε τοπικό περιβάλλον, βοηθούν τους εμπόρους να προσαρμόζουν τις προσφορές τους στον ψηφιακό κόσμο και να συναλλάσσονται με πελάτες από ξένες αγορές.

Η ευκαιρία

“Οι διασυνοριακές αποστολές είναι πολύ ευκολότερες απ’ ότι πιστεύουν πολλοί έμποροι λιανικής και γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες του θετικού αντίκτυπου, που έχουν οι πωλήσεις στις διεθνείς αγορές, στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων των πελατών”, αναφέρει ο CEO της DHL Express, Ken Allen. Ο ίδιος εξηγεί: “βλέπουμε ότι σχεδόν κάθε προϊοντική κατηγορία έχει τη δυνατότητα να αναβαθμιστεί σε επίπεδο υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτό μπορεί να συμβεί, τόσο με την ανάπτυξη υψηλότερης ποιότητας προϊόντων, όσο και με την προσφορά ανωτέρου επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες πελατών, για τους οποίους το κόστος των προϊόντων που επιλέγουν δεν αποτελεί την κύρια παράμετρο επιλογής”.

Η έκθεση

Η έκθεση είναι βασισμένη σε έρευνα και σε συνεντεύξεις, οι οποίες διενεργήθηκαν από μια πρωτοπόρο, σε παγκόσμιο επίπεδο, εταιρεία συμβουλευτικής, καθώς και σε περισσότερες από 1.800 απαντήσεις, στο πλαίσιο μιας εξειδικευμένης έρευνας πάνω στις εξαγωγές, μεταξύ εμπόρων λιανικής και κατασκευαστών σε έξι χώρες.