Από τις 4 έως τις 6 Μαΐου, το κατάστημα γιόρτασε με το κοινό που έσπευσε να το επισκεφθεί και να συμμετέχει στα διαδραστικά παιχνίδια και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνταν εντός και εκτός καταστήματος. Περισσότεροι από 40.000 ήταν οι επισκέπτες που απόλαυσαν πρώτοι την εμπειρία Praktiker, εκ των οποίων 14 ήταν οι μεγάλοι νικητές πλούσιων δώρων από τον Μεγάλο Διαγωνισμό ‘Βρες το τυχερό λουλούδι’, 3 νικητές κέρδισαν €1.000 μετρητά από τον διαγωνισμό της Stanley B+D, 3.000 συμμετείχαν σε ένα πρωτότυπο και διασκεδαστικό Κυνήγι Θησαυρού ανακαλύπτοντας τους νέους χώρους, τις χιλιάδες επιλογές προϊόντων καθώς και τις νέες υπηρεσίες ψύξης / θέρμανσης και μελέτης & διακόσμησης σπιτιού και κήπου, που προσφέρει η Praktiker Hellas, κερδίζοντας αναμνηστικά δώρα. Επιπλέον, πολλοί ήταν οι επισκέπτες που δημιούργησαν τις πιο όμορφες και πρωτότυπες «αναμνήσεις» με selfies 360 μοιρών και με πανοραμικές λήψεις μπροστά από το κατάστημα και συμμετείχαν σε no limits δημιουργικά εργαστήρια της Bosch.

