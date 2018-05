Παράλληλα σε ένα αποθηκευτικό χώρο στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης κατασχέθηκαν 32.305 προϊόντα «μαϊμού» διαφόρων κατηγοριών (υποδήματα, τσάντες, αξεσουάρ, γυαλιά ηλίου κ.λ.π.). Σε άλλο αποθηκευτικό χώρο κλιμάκια του ΣΔΟΕ κατέσχεσαν 694.800 τεμάχια εμπορευμάτων (υποδήματα, τσάντες, αξεσουάρ, γυαλιά ηλίου και οράσεως, ηλεκτρονικά είδη κ.λ.π.) τα οποία αποτελούσαν προϊόντα (no name) λαθραίας εισαγωγής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο Κινέζοι υπήκοοι και ιαφεύγει τη σύλληψη ακόμη ένα άτομο. Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία και οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέως.

