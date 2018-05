Δικτυακό παράθυρο στην αχανή αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου ανοίγει για τις ΜμΕ αλλά και όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα νέα κανάλι πωλήσεων το Public.

«Επενδύουμε και δημιουργούμε το 1ο marketplace στην Ελλάδα δίνοντας τη δυνατότητα σε Έλληνες επιχειρηματίες με μικρά ή μεγάλα καταστήματα να προωθήσουν τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα τους μέσα από το public .gr, το οποίο να σημειωθεί δέχεται 41 εκατ. επισκέψεις το χρόνο» τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος των Public κ. Χρήστος Καλογεράκης μιλώντας σε ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας αυτής προσπάθειας της εταιρίας του Ομίλου Olympia του Πάνου Γερμανού.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με την επένδυση των Public σε πλατφόρμα Marketplace δίνεται η δυνατότητα σε ελληνικά καταστήματα να αποκτήσουν το δικό τους shop in a shop στο public.gr και να έρθουν σε επαφή με τους 41 εκατ. επισκέπτες του, σε ετήσια βάση. Κάτι δηλαδή όπως το Amazon ή το κινεζικό αντίπαλον δέος της Alibaba. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες η προϊοντική γκάμα του public.gr εμπλουτίζεται και οι επισκέπτες ανακαλύπτουν νέα προϊόντα και νέες κατηγορίες όπως: Βρεφικά Είδη, Είδη Σπιτιού και Smart Living, Γυμναστικής και Sports, Προσωπικής Φροντίδας, Χόμπι και Ελεύθερου Χρόνου, Αυτοκινήτου και Μηχανής, Ταξιδιού και Εποχικά.

Το κόστος και τα οφέλη

Σημαντικά κριτήρια για την ένταξη ενός καταστήματος στην πλατφόρμα Marketplace του public.gr αποτελούν η προϊοντική κατηγορία, η ταχύτητα εξυπηρέτησης πελατών, η συσκευασία αποστολής, η έγκαιρη αποστολή με βάσει το time promise κ.α. Στόχος των Public είναι να επιτευχθούν μακροχρόνιες συνεργασίες που θα φέρουν αμοιβαία οφέλη, διατηρώντας υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης προς τους Έλληνες καταναλωτές.

Για όσους επιθυμούν να μετάσχουν σε αυτή ρη νέα ψηφιακή αγορά το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται στα 39 ε ευρώ το μήνα και στη συνέχεια θα υπάρχει μια προμήθεια επί των πωλήσεων που θα φθάνει το 12%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι διοίκηση των Puplic θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια της πλατφόρμα όπως και των προϊόντων που θα προωθούνται μέσα από αυτήν.

Στήριξη στο e-commerce

Μάλιστα ο κ. Καλογεράκης ανέφερε ότι σήμερα σημαντικό μέρος των αγορών που πραγματοποιούν οι Έλληνες γίνεται από sites του εξωτερικού ενώ μπορεί να βρει τα ίδια και καλύτερα προϊόντα από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στο 1ο ελληνικό marketplace θα συμμετέχουν τουλάχιστον 47 εταιρείες και ο αριθμός των εταιρειών διευρύνεται συνεχώς.

Οι πρώτες συνεργασίες αφορούν μεταξύ άλλων σε εταιρίες όπως οι: Baby City, Blue Green, GRC TECH, Just Baby, Kiddo, Kidscom, Koolfly, Lapin House, Medisana, Mother Vision, Munchkin, One of One, Outdoor Market, Peramax, Power Force, Safe Bebe, Terramare, Tsirikos, Unigreen, Visual Store, Zakcret Sports, Zeus, Δημητριάδης, ενώ η ομάδα συνεργατών συνεχώς διευρύνεται.

Στο μεταξύ την πρωτοβουλία χαιρέτισε ο Πρόεδρος του GRECA, (Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου), κ. Φώτης Αντωνόπουλος, ο οποίος τόνισε τη σημασία του εγχειρήματος συνολικά, τόσο για την προώθηση του e-commerce στη χώρα μας, όσο και για την ενίσχυση της εξοικείωσης των Ελλήνων με τις online αγορές. Σήμερα και σε ποσοστό 68% των καταναλωτών λέει ότι αγοράζει μέσα από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Να σημειωθεί ότι η αξία των προϊόντων του ηλεκτρονικού εμπορίου αποτιμάται στα 4,5 δις. ευρώ το 2017 από 4,2 δις ευρώ το 2016 ενώ το 2012 ήταν σχεδόν μηδενικές. Το Public διαθέτει 53 φυσικά καταστήματα τα 49 βρίσκονται στην Ελλάδα και 2 στην Κύπρο.

Η επένδυση της Public ανέρχεται στο 1,2 εκατ. ευρώ και συνεργάστηκε με την πιο εξειδικευμένη εταιρεία, την αμερικανική εταιρεία Mirakl. Σήμερα ο δικτυακός τόπος του Public έχει 41 εκατ. επισκέψεις το χρόνο. Έχει δεχθεί 1,2 εκατ. παραγγελίες , το 20% του τζίρου προέρχεται από τις ηλεκτρονικές πωλήσεις και διαθέτει στους καταναλωτές περισσότερα από 1 εκατ. προϊόντα online. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο των Public κ. Χρήστο Καλογεράκη, τόνισε ότι το 75% των καταναλωτών θέλουν να αγοράζουν προϊόντα στη μητρική τους γλώσσα.

Γιώργος Αλεξάκης